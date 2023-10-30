Возможный конфликт между Китаем и Америкой назвали катастрофой для всего мира

Вашингтон и Пекин должны приложить все усилия, чтобы не допустить подобного развития событий.

Цуй Тянькай, бывший представитель КНР в Соединенных Штатах, указал на то, что катастрофические последствия в случае начала противостояния предполагали многие люди. В частности, в этом был уверен экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Если произойдет конфликт между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определенно будет иметь катастрофические последствия», - заявил дипломат.

Такое заявление Цуй Тянькай сделал во время выступления на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. Его слова привели РИА Новости. Он подчеркнул, что для предотвращения конфликта надо прилагать активные действия, причем с обоих сторон.