Возрастной кризис американской власти напоминает СССР

Возрастной кризис сковал политическую систему Соединенных Штатов, заведя ее в тупик и приведя ее к геронтократии. Такое положение напоминает ситуацию, в которой оказался СССР перед своим распадом. Об этом сообщили американский историк Дэн Лазар в беседе с изданием РИА Новости .

Лазар заявил, что его страна попала в возрастной кризис, сравнив его с ситуацией в Советском Союзе. Эксперт припомнил фразу тогдашнего президента Штатов Рональда Рейгана, заявившего, что он не вел переговоры с предшественниками Горбачева, потому что они помирали.

«Он был прав», – заявил Лазаре.

Историк отметил, что в свое время это заявление вызвало большое количество смеха, но сейчас больше похожа на критику в сторону самих Штатов, в которых старые законодатели еле держатся пожилыми руками за свои посты. Точно так же, за него держится и президент страны – Джо Байден, считает эксперт.