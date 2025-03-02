Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил распоряжение о том, что английский язык становится официальным в стране. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

В документе отмечается, что его цель — способствовать укреплению единства и распространению общей культуры США среди граждан страны.

В соответствии с этим же распоряжением утрачивает силу акт, который обеспечивал возможность получения государственных услуг для лиц с ограниченным знанием английского языка.

«Этим приказом английский язык признается официальным языком США», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, Трамп во время предвыборной кампании он заявлял, что не говорящие по-английски мигранты перегружают образовательную систему США.

По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Испанский является первым языком более чем для 10% населения Штатов. Ранее ни один язык не был признан в США государственным.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые в истории США сделает английский официальным языком страны.