ЦАХАЛ объявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа

Израильские военные в ходе последних нескольких месяцев смогли «сломать хребет» палестинскому движению сопротивления ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

От отметил, что в настоящее время ЦАХАЛ концентрируется на борьбе с палестинскими боевиками в центральной и южных частях Газы.

«Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа», - сообщил Хагари на брифинге, его цитирует ТАСС.

До полной же ликвидации ХАМАС еще далеко, отметил он. Со слов Хагари, это займет еще не один месяц. Исходя из указанных реалий, боевые действия в секторе Газа будут продолжаться в течение всего 2024 года.

При этом отдельно отмечается, несмотря на слом структуры ХАМАС на севере анклава, там еще могут находиться разрозненные группы исламистов. А это значит. что вероятны новые раке тные обстрелы израильской территории, добавил Хагари.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».