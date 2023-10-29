Врачи оперируют сотни раненых в Газе без анестезии

Врачи в секторе Газа вынуждены проводить операции на раненых людях без использования анестезии. Об этом сообщили в ВОЗ, передает телевизионный канал Al Jazeera . Организация призвала израильское государство прекратить наносить удары по медицинским объектам в секторе Газа.

В ВОЗ также сообщили о том, что ожидается прибытие почти 30 тонн медицинской помощи для жителей сектора Газа.

Согласно последней информации в распоряжении палестинского Министерства здравоохранения, в результате ударов Израиля по сектору Газа, число погибших палестинцев достигло уже 8000, и половина из них – дети. Только за последние сутки жертвами данных ударов стало свыше трех сотен мирных жителей.

Вечером 28 октября ЦАХАЛ приступил к реализации 2-го этапа наземной операции в Газе. Целью данной операции является полное уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение всех захваченных заложников.