Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей на Крымском мосту

Состояние девочки, которая пострадала во время теракта на Крымском мосту, оценивается как стабильное. Об этом сообщил завотделом анестезиологии и реанимации Детской краевой клинической больницы №1 Нальбий Бгане на видео, опубликованном в соцсетях оперативного штаба Крыма.

«Девочка транспортировку вертолетным транспортом перенесла удовлетворительно, состояние ее расценивается как стабильное».

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Во время атаки на мост по нему на автомобиле двигалась семья из Белгородской области. В машине находилась девочка. Ее родители погибли.

Девочка сначала была доставлена в больницу в Темрюке, позже ее доставили в реанимацию в клиническую больницу в Краснодаре на вертолете. По информации врачей, ребенок находится в сознании.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

Об инциденте и обстановке на Крымском мосту уже доложили президенту России Владимиру Путину.

На данный момент логистическая схема на полуострове изменилась. Добраться до Краснодарского края или Ростовской области можно через новые регионы. Также работает паромная переправа и железнодорожное сообщение.