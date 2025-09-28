«Враги государства» или гости Кремля? Шокирующая причина задержания Джорджа Гэллоуэя и его жены в лондонском аэропорту

Лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй и его супруга были задержаны сотрудниками полиции по возвращении в Великобританию из Москвы.

Инцидент произошел в лондонском аэропорту Гатвик 27 сентября, где пара была остановлена на основании положений антитеррористического законодательства, сообщает The Daily Telegraph.

Согласно информации, распространенной полицией столицы, задержание мужчины около 70 лет и женщины примерно 40 лет было проведено силами контртеррористического подразделения в рамках Закона о борьбе с терроризмом и пограничном контроле 2019 года. После проведения всех необходимых процедур политик и его жена, Путри Гаятри Пертиви, были освобождены без предъявления каких-либо обвинений.

