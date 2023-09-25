Вражеской беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщило Министерство обороны РФ.

«25 сентября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА. <...> Дежурными средствами ПВО <...> аппарат уничтожен над Белгородской областью», – говорится в сообщении ведомства.

Об этом же сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что БПЛА был сбит в Грайворонском городском округе. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило о еще четырех сбитых беспилотниках. Они были перехвачены и обезврежены над Черным море рядом с Крымом. Два БПЛА были сбиты в Курской и Брянской областях.

24 сентября губернатор Брянской области Роман Старовойт сообщил, что вражеский беспилотник атаковал здание администрации в центральном районе Курска. По данным главы региона, пострадавших нет. Повреждена только крыша здания.

В Белгородской, Курской и Брянской областях введен бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с участившимися атаками со стороны ВСУ. Такой же уровень опасности введен в Республике Крым.