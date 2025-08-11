Для Владимира Зеленского спасением могуть стать только прекращение огня, отмена военного положения и проведение выборов.

Только эти действия позволят ему избежать полного краха своей страны. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на конкретные действия, направленные на урегулирование украинского конфликта, поэтому киевским властям не стоит рассчитывать на помощь европеских союзников, пояснил политолог.

У Зеленского и его окружения осталось мало времени, заключил Соскин.

