Временное правительство Бангладеш приведут к присяге 8 августа

Временное правительство Бангладеш приведут к присяге в четверг вечером, 8 августа, сообщил командующий сухопутными войсками республики генерал Вакер-Уз-Заман, передает ТАСС . Он отметил, что в ближайшее время ситуация в стране стабилизируется.

По словам командующего, церемония присяги запланирована на 20:00 в указанную дату (17:00 по московскому времени). К этому временив в республику вернется назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус.

Командующий армией республики Вакер-Уз-Заман ранее взял на себя управление страной после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

В начале августа в Бангладеш массовые беспорядки приняли новый оборот. Акции протеста с большей силой вспыхнули в столице республики Дакке.

Основной причиной протестов стало введение закона о квотах на государственную службу. С 1 июля в стране восстановили систему резервирования мест в государственном секторе для участников войны за независимость и их семей. Инициатором предоставления этих льгот стала премьер-министр республики Шейх Хасина, которая занимала этот пост на протяжении 19 лет.

5 августа начался штурм правительственного дворца в Дакке. В связи с этим Хасина в экстренном порядке вылетела из страны и подала в отставку. Отмечалось, что политик отправилась в Индию, откуда попросила убежища в Великобритании.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых беспорядков в отставку подал генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин.