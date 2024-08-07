Генпрокурор Бангладеш ушел в отставку

Генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин подал в отставку, сообщило издание Daily Star . Соответствующее прошение было направлено президенту республики Мохаммаду Шахабуддину.

По словам самого Уддина, причиной такого решения стали личные трудности. Пост генпрокурора он занимал с 2020 года.

В начале августа в Бангладеш развернулись массовые протесты, участниками которых стали в основном студенты. Демонстрации вспыхнули после объявления о многодневной «акции несотрудничества», которую начала организация «Студенческое движение против дискриминации».

Известно о порядка 300 погибших в результате уличных столкновений. На фоне обострения ситуации власти республики ввели комендантский час, ограничив доступ в интернет.

В понедельник, 5 августа, стало известно об отставке премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. На фоне акций протеста она вместе с сестрой на вертолете покинула республику и вылетела в Индию. По информации издания Hindu, бывший премьер-министр страны попросила политического убежища в Великобритании.

После этого в республике был распущен парламент для созыва временного правительства.

Ранее стало известно, что временное правительство Бангладеш возглавит лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.