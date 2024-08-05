Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш попросила убежище в Британии

Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании на фоне беспорядков в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hindu.

Хасина покинула пост премьера Бангладеш и намерена перебраться в Великобританию. Она подала запрос на предоставление убежища, ее сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство.

Отставка высокопоставленной чиновницы связана с продолжающимися уже несколько недель протестами против введения квот на государственные должности. Накануне бегства Хасины из резиденции в Дакке беспорядки усилились после объявления организацией «Студенческое движение против дискриминации» о многодневной «акции несотрудничества» с властями.

Армейский главнокомандующий Бангладеш Вакер-Уз-Заман сообщил, что на фоне нарастания протеста в стране сформируют временное правительство. На данный момент в столкновениях студентов и сторонников правительства погибли уже не менее трехсот человек. В городах ввели комендантский час, дни с 5 по 7 августа были объявлены выходными.

Ранее сообщалось, что после бегства из Дакки экс-премьер Бангладеш приземлилась в Индии. Также она объявила о скорой отставке.