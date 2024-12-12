Врио главы Курской области заявил о необходимости перестроить работу чиновников

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал применять «волшебный пендель» к чиновникам, которые несут ответственность за восстановление жилья, пострадавшего в результате атак ВСУ. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Хинштейн акцентировал внимание на необходимости кардинальной перестройки работы по восстановлению разрушенного жилья в регионе. По его словам, ремонтные работы должны начинаться незамедлительно после атак, а не откладываться в ожидании дополнительных указаний или меры воздействия.

Кроме того, ранее Хинштейн предложил создать инициативные группы среди курских переселенцев для более оперативного решения возникающих вопросов и проблем, связанных с восстановлением и жизнью пострадавших.

Ранее врио заместителя Александра Хинштейна Андрей Белостоцкий сообщил об отсутствии признаков радиационного загрязнения в Курской области.