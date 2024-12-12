В Курской области не выявили признаков радиационного загрязнения

Курская область остается в безопасности с точки зрения радиационного фона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий, передает ТАСС.

По его словам, эта информация подтверждается регулярными проверками воздуха и содержания радиоактивных веществ в Курчатове, где находится Курская атомная электростанция (АЭС). Так Белостоцкий ответил на вопрос временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна о том, применяют ли ВСУ химическое и бактериологическое оружие для заражения почвы и водоемов в курском приграничье.

«В Курчатове есть две бригады радиационной безопасности, которые регулярно проверяют воздух, содержание радиоактивных веществ. За все время никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было», — отметил Белостоцкий.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Киев организовать гуманитарный коридор для жителей Курской области.