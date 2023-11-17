Врио главы Волоколамского округа назначена Наталья Козлова

Наталья Козлова назначена врио главы подмосковного Волоколамска. Такое решение было принято местным Советом депутатов, сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Наталья Козлова занимала должность заместителя главы администрации Волоколамского округа по ЖКХ и градостроительству.

Сегодня стало известно, что глава Волоколамска ушел в отставку. Михаил Стыка сложил полномочия по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.