Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Минстроя России

Политики обсудили тему переселения из аварийного жилья, реализацию президентских проектов, а также восстановление новых регионов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно занимаются всем, что связано с модернизацией ЖКХ и строительством.

«Что касается стройки, у нас в этом году хорошее исполнение — и МКД, и ИЖС будет более десяти миллионов квадратных метров. Безусловно, это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье», — сказал он.

Губернатор добавил, что за последние три года в регионе было запущено одиннадцать проектов реновации — в Балашихе, Раменском, Пушкино, Мытищах, Подольске, Химках, Королеве и Наро-Фоминске. Это позволит к 2026 году переселить из ветхого жилья почти сто пятьдесят тысяч человек.

Также развивается программа комплексного развития территорий. Сейчас в высокой степени проработки находятся двадцать шесть проектов КРТ, в рамках которых планируется расселить свыше семнадцати тысяч человек.

Помимо этого, подчеркнул Андрей Воробьев, в Московской области реализуют самую масштабную и актуальную для региона программу, которая идет по президентскому проекту. Речь о модернизации теплосетей и очистных сооружений.

Также губернатор рассказал, что жители многоквартирных домов в Подмосковье имеют возможность сами выбирать управляющие компании посредством голосования. Он подчеркнул, что власти Московской области заинтересованы в том, чтобы каждая УК работала в интересах людей.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, подчеркнул, что Подмосковье каждый год перевыполняет поставленные на год планы. Министр отметил, что в регионе системно идет работа по строительству жилья, как индивидуального, так и многоквартирного.

Фото: [ Антон Чернов ]

«Думаю, что и дальнейшие планы будущих периодов до 2030-го, 2035-го годов в рамках той стратегии развития стройки и ЖКХ, которая утверждена правительством, успешно будут выполняться», — сказал министр.

Ирек Файзуллин поблагодарил команду Подмосковья за высокие темпы строительства МКД и ИЖС, а также за помощь в восстановлении новых регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за три года в Московской области приведут в порядок более 4,5 тысячи МКД.