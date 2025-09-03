«Вроде как и я»: Захарова рассказала о реакции Лаврова на его дипфейки

Глава МИД РФ Сергей Лавров был удивлен реалистичностью дипфейков с его участием, когда они только начали появляться. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова во время выступления на сессии ВЭФ. Ее слова приводит РИА Новости .

Захарова поделилась историей о том, как он позвонил ей, увидев один из таких роликов, и отметил, что видео выглядит очень правдоподобно, хоть и не является настоящим. Она добавила, что это произошло вскоре после появления первых дипфейков.

