«Вроде как и я»: Захарова рассказала о реакции Лаврова на его дипфейки
РИА Новости: Лавров признал правдоподобность фейков с его лицом
Глава МИД РФ Сергей Лавров был удивлен реалистичностью дипфейков с его участием, когда они только начали появляться. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова во время выступления на сессии ВЭФ. Ее слова приводит РИА Новости.
Сергей Лавров, глава МИД России, еще несколько лет назад заметил высокое качество дипфейков, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, вспоминая его реакцию на первые фейковые видеоролики, где был изображен сам Лавров.
Захарова поделилась историей о том, как он позвонил ей, увидев один из таких роликов, и отметил, что видео выглядит очень правдоподобно, хоть и не является настоящим. Она добавила, что это произошло вскоре после появления первых дипфейков.
