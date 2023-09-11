Он припомнил, как весь мир считал, что американские HIMARS смогут повернуть ситуацию, и принести победу украинским ВС, но ничего не вышло. Джонсон сообщил, что точно так же вышло и с ЗРК Patriot, которые, по словам эксперта, разбиваются российскими военными во всех городах Украины.

Он также подчеркнул, что причина поражений ВСУ заключается не в количестве поставок техники и оружия от Запада, а в нехватке бойцов у украинских ВС, которые могли бы управляться с полученным вооружением должным образом.