ВС РФ глушит украинские дроны, вынуждая операторов рисковать

ВС РФ увеличивают эффективность глушения украинских БПЛА, вынуждая их операторов идти на риск и подходить ближе. Об этом сообщило издание Business Insider .

В материале издания отмечается, что способность российских военных глушить вражеские дроны улучшилась. По словам журналистов, это приводит к тому, что операторам ВСУ приходится приближаться к фронту и подвергать самих себя опасности.

Сообщается, что российское командование решило переместить средства РЭБ ближе к линии фронта и расширить диапазон их действия для заглушения вражеской техники. Такое решение вынуждает украинские ВС выдвигать операторов из тыла в попытке вернуть управление над дронами.

В издании отметили, что в первые месяцы СВО, операторы ВСУ могли управлять БПЛА с большого расстояния, что спасало их от столкновения с российскими ВС.