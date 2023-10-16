ВС РФ изматывают ВСУ на запорожском направлении

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал действия бойцов российских ВС на запорожском направлении и отметил, что отечественные военные выматывают украинские ВС активной обороной. Слова аналитика передает издание «Известия» .

Дандыкин указал на то, что ВС РФ находят слабые места в формированиях противника и наносят туда удары. Он подчеркнул, что такой тактики российские бойцы придерживаются на всей линии фронта на направлении.

Он также сообщил, что украинские ВС теперь вынуждены перебрасывать меньшее количество резервов к Купянску и Авдеевке. По словам эксперта, российские ВС возвращают себе те территории, что ранее оказались в серой зоне.

Дандыкин заявил, что за последнее время, потери среди ВСУ возросли. Теперь каждый месяц они теряют по 4-5 бригад.