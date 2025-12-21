Российские военные пресекли очередную попытку проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в город Купянск, имеющий ключевое значение для контроля над ситуацией на харьковском направлении. По данным Telegram-каналов, две группы по четыре человека в каждой были ликвидированы в ходе эффективной совместной операции.

Группы были обнаружены с помощью разведывательных беспилотников на подступах к городу. После их фиксации по целям начали работу российские снайперы, а для окончательного подавления были задействованы минометы и FPV-дроны.

В результате операции пятеро диверсантов были уничтожены, а трое, получив ранения, отступили. При обследовании места боя у ликвидированных боевиков было обнаружено вооружение стандартов НАТО, включая шведские магнитные мины.

Попытки проникновения мелких групп в Купянск предпринимаются ВСУ практически ежедневно, но заканчиваются значительными потерями. По оценкам источников, одной из главных задач диверсантов была разведка позиций российских снайперов в городской застройке и последующая демонстративная установка украинской символики.

Как отмечают в Минобороны РФ, подобные действия являются безуспешными попытками вернуть контроль над стратегическим городом, который обеспечивает логистику российских войск в регионе.