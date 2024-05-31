ВС РФ нанесли удар по подконтрольному ВСУ Херсону

Он написал, что российские военные накрывают город огнем.

ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украине 10 октября 2022 года. За два дня до этого киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. Диверсанты спрятали в рулон с полиэтиленовой пленкой взрывное устройство. Рулон перевозил грузовик по Крымскому мосту. В момент движения по объекту бомба сдетонировала.

О том, что российские военные покидают правый берег Херсона, стало известно 9 ноября 2022 года. Тогда соответствующий приказ с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу согласовал генерал Сергей Суровикин. Таким образом, солдаты ВС РФ закрепились на левом берегу Днепра.

На Украине каждый день работает сигнал воздушной тревоги в разных регионах страны.

Ранее мы сообщали, что системы ПВО сбили над Татарстаном беспилотником, похожий на «Байрактар».