Над Казанью уничтожили украинский беспилотник, похожий на «Байрактар»

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Татарстаном. Сообщение об этом ведомство опубликовало в пятницу, 31 мая.

Отмечается, что попытка киевского режима атаковать объекты на территории РФ была сорвана российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) утром.

В социальных сетях начало распространяться видео, на котором якобы снят украинский беспилотник в небе над Казанью. Пользователи отмечают, что БПЛА походит на турецкий «Байрактар» (является украинской копией, получившей название «Лютый»). Отмечалось, что подобные беспилотники ранее запускали в сторону Санкт-Петербурга.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Министерство обороны страны регулярно сообщает об их предотвращении. Беспилотники сбивают системы ПВО или ликвидируют системы РЭБ.

Ранее новый министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что 29 мая на Крымом сбили ракеты ATACMS, целью которых был Крымский мост.