Российские военнослужащие освободили населенный пункт Даченское в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что в этой операции участвовали бойцы подразделения группировки войск «Центр», которые успешно отразили 14 контратак со стороны ВСУ.

Украинские силы понесли значительные потери, отметили в оборонном ведомстве. В результате боевых столкновений было уничтожено до 535 украинских военнослужащих, а также ликвидировано несколько единиц техники — четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 и VAB, а также пять боевых бронированных машин.

Кроме того, российские войска захватили 10 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», 155-мм самоходное артиллерийское орудие Krab, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм САУ «Гвоздика».

Даченское становится очередным символом борьбы за контроль над территорией Донбасса, укрепляя позиции российских войск и подтверждая их способность к успешным действиям в условиях активного противодействия со стороны ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Курахово в ДНР.