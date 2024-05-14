ВС РФ освободили село Бугроватка в Харьковской области

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще одного населенного пункта в Харьковской области. Речь идет о селе Бугроватка.

Информация об этом появилась во вторник, 14 мая. По данным оборонного ведомства, в освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Север». Отмечается, что российским военным удалось продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, рассказали в ведомстве, российские войска поразили живую силу и технику противника. Под российский удар попала 23-я механизированная бригада ВСУ и 125-я бригада территориальной обороны в поселках Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Российские военные начали наступление на Харьковскую область 10 мая после мощной артиллерийской подготовки. За несколько дней ВС РФ освободили несколько населенных пунктов, расположенных в Харьковской области. Так, стало известно о заходе российских военных на территорию поселков Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Всего российские солдаты заняла более 200 квадратных километров земель.

Специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины, а также защите мирных граждан ДНР и ЛНР продолжается с 24 февраля 2022 года. В результате сентябрьских референдумов в состав России вошли территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удар по месту дислокации украинской полиции в Харькове.