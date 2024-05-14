ВС РФ нанесли удар по месту дислокации украинской полиции в Харькове

Руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по месту временной дислокации украинской полиции в Харькове. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости .

Лебедев ссылался на свои источники. По его словам, удар был нанесен около шести утра. В городе сообщалось о двух прилетах.

«По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — отметил Лебедев.

Он добавил, что в сторону Великой Даниловки, которая находится на северо-востоке региона, поехали семь карет скорой помощи после ударов.

Лебедев также уточнил, что взрыв был зафиксирован рано утром у села Циркуны, которое расположено в пригороде Харькова. По его словам, в населенном пункте есть скопление личного состава ВСУ.

Накануне военкоры сообщили, что ВС РФ зашли на территорию Волчанска Харьковской области. Отмечалось, что российские военные освободили территорию мясокомбината. Кроме того, сообщалось о взятии аэродрома в городе.

Ранее Генштаб ВСУ объявил об отправке резервов в Харьковскую область в связи с успешным продвижением российской армии.