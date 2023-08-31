ВС РФ отразили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в регионе. Об этом он написал в своих соцсетях в четверг, 31 августа.

По информации Балицкого, украинские военные пытались прорваться на рубеже, расположенном на окраине села Вербовое.

«Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», – отметил Балицкий.

Врио губернатора Запорожской области добавил, что российские военные продолжают активно уничтожать западную технику. По словам Балицкого, утрату техники ВСУ переживают «болезненнее», чем потери личного состава.

Ранее Владимир Путин сообщил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. ВСУ предпринимают попытки продвигаться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Как неоднократно отмечал российский лидер, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений. Армия России, наоборот, выполняет все поставленные задачи.

В начале августа Министерство обороны РФ отчиталось о потерях ВСУ за два месяца контрнаступления. По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла больше 43 тысяч солдат и порядка 4900 тысяч военной техники, в том числе западной.

Запорожская, Херсонская области, а также ДНР и ЛНР, стали частью РФ в результате сентябрьских референдумов в 2022 году.