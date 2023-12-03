ВС РФ удалось отразить атаки трех бригад ВСУ

Усилиями отечественной группировки войск под названием «Центр» были отбиты три атаки различных бригад ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил представитель пресс-центра «Центра» Александр Савчук, передает издание ТАСС .

Савчук рассказал о том, что отечественным войскам успешно удалось отразить атаки возле Торского участка и Серебрянского лесничества. В уничтожении сил противника участвовали мотострелковая бригада, которую огнем поддерживала артиллерия. Были отбиты атаки 3 групп механизированных бригад ВСУ, уточнил начальник.

Он также рассказал о том, что в результате этих действий было ликвидировано больше сотни солдат противника, а еще 8 были взяты в плен. Савчук добавил, что было подавлено более тридцати артиллерийских расчетов, 3 боевых машин и 4 авто противника благодаря контрбатарейной борьбе.