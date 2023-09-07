ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

Российские военные уничтожили под Херсоном за сутки украинские гаубицу М777, произведенную в США, а также гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил РИА Новости источник.

Отмечается, что в уничтожении техники участвовали бойцы подразделений группировки войск «Днепр».

«Потери: 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 – ранены, а также позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 получили ранения», – рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что на каховском направлении были уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, и украинские военные. В результате – ликвидированы шесть солдат ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об уничтожении первого британского танка Challenger 2. По его словам, техника была сожжена под поселком Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта.