Российские военнослужащие завершили операцию по ликвидации одной из группировок ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, российские войска продолжают активно работать над уничтожением формирований ВСУ в Курской области. Подразделения группы войск «Север» нанесли удары по девяти украинским бригадам в разных частях восьми населенных пунктов региона.

В операции участвуют авиация и артиллерия, которые нанесли удары по живой силе и технике противника в 22 населенных пунктах Курской области.

Кроме того, Минобороны России сообщило о нанесении удара по силам противника в районе Юнаковки в Сумской области. По данным российских военных, в результате этого удара было уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ. В ходе операции также были ликвидированы 12 боевых бронированных машин и 6 единиц автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили больше 200 иностранных наемников ВСУ в Курской области с начала ноября.