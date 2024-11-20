С начала ноября в Курской области было уничтожено более 200 иностранных наемников, которые сражались на стороне ВСУ, сообщил SHOT.

Сообщается, что оставшиеся иностранные наемники срочно эвакуируются из окруженной зоны, для чего даже привлекаются тыловые железнодорожные войска Украины из 756-го полка охраны Государственной службы специальной связи и защиты информации (ГССП).

По имеющимся сведениям, наемники, заключившие контракты с Министерством обороны Украины, массово теряют свои жизни, пытаясь прорваться из окружения российских войск и совершить контратаку на позиции ВС РФ для создания коридора для эвакуации.

За последние недели было ликвидировано около 210 иностранных наемников, среди которых есть граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании.

Также украинские силы попытались перебросить резервные части в Курскую область для эвакуации раненых, однако прибывшие подразделения не смогли выполнить задачу и понесли значительные потери.

6 августа 2024 года ВСУ пересекли границу и начали боевые действия на территории Курской области. В результате операции украинские войска захватили несколько населенных пунктов, включая город Суджа.

Журналисты и военные эксперты выдвигают несколько возможных целей данной операции. Первая — заключается в отвлечении ВС РФ от восточных регионов Украины. Вторая — захват российских территорий для последующего обмена на другие земли в ходе переговоров о мире, третья — повышение морального духа украинских военных и гражданского населения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что экипаж Су-34 уничтожил технику и опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области.