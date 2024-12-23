РИА Новости: наемники из Бразилии воюют на стороне ВСУ, объединившись в группу

РИА Новости провело анализ соцсетей. На основании полученных данных агентство предполагает, что наемники из Бразилии объединились в группу Expeditionaries для помощи ВСУ в зоне спецоперации.

По данным агентства, в группу преимущественно вошли полицейские и бывшие военные. Многие из членов группы рассказывают о своем участии в спецоперации на странице в соцсетях.

Так, военный под ником macaco_one поделился с подписчиками, что первое время выполнял боевые задачи с автоматом Калашникова, который ему выдало командование. Позже ему предоставили ручной пулемет FN Minimi Mk2, произведенный в Бельгии.

Еще один член группы под ником meowspec активно вел страницу в соцсети до начала СВО. Размещенные публикации позволили РИА Новости предположить, что он служил в бразильской армейской авиации. Сообщник под ником srgrossetete рассказывал, что Бельгия не имеет необходимого резерва для ведения полномасштабных военных действий. В пример приводил Францию, где развернулось подразделение легиона для помощи ВСУ.

По данным агентства, Expeditionaries воюют вместе со 2-м отрядом спецотряда «КОРД» ГУР Украины. Представители украинского отряда неоднократно рассказывали о терактах, совершенных на территории РФ.

Ранее сообщалось, что во время зачистки Курахово ВС РФ уничтожили польских наемников.