ВС РФ уничтожили одиннадцать безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили 11 безэкипажных морских дронов ВСУ в Черном море. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что надводные беспилотники обнаружили в западной части акватории Черного моря около 14:00 по московскому времени. Катера направлялись в сторону Крыма.

Отмечается, что в уничтожении объектов участвовала морская авиация Военно-морского флота РФ.

В ночь на 16 мая ВСУ предприняли попытку атаковать крымский полуостров, выпустив американские ракеты ATACMS. Минобороны РФ сообщило, что около 23:00 по московскому времени российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе на Крымом пять ракет.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, осколки от снарядов упали на несколько жилых домов в городе и автомобиль. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ также сообщило об уничтожении снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО «Ольха».