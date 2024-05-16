Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха»

Министерство обороны РФ сообщило о двух сбитых реактивных снарядах из РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, в ликвидации объектов участвовал система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что украинская армия предприняла попытку атаковать территорию РФ 16 мая в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ПВО также уничтожала два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету комплекса «Точка У» и вражеский беспилотник над регионом. На территории Белгородской области установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российскую территорию. Чаще всего под удар попадают Белгород и область. Также высокий уровень террористической опасности установлен в Брянской и Курской областях, в Крыму и Севастополе.

Ранее ВСУ попытались обстрелять территорию крымского полуострова американскими ракетами ATACMS. Все объекты были уничтожены средствами ПВО.