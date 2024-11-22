Российские войска уничтожили укрепрайоны ВСУ в районе Макеевки, расположенной на территории ЛНР. Об этом ТАСС рассказал военный аналитик Андрей Марочко.

По его словам, контроль над стратегической высотой в этом районе оказывает позитивное влияние на продвижение российской армии. Марочко подчеркнул, что высота, обладая важным тактическим значением, обеспечивает прикрытие для действий штурмовых групп, что создает дополнительные преимущества в боевых условиях.

По словам эксперта, на этом направлении имеет место численный перевес российских сил, что существенно облегчает давление на оборонительные позиции ВСУ. Марочко добавил, что существующий перевес позволяет российским войскам настойчиво продавливать оборону противника, создавая новые угрозы для украинских сил.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что ВС РФ заняли населенный пункт Дальнее южнее Курахово.