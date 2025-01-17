Российские войска вошли в село Зверево, находящееся к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его информации, подразделения российской армии продолжают активное продвижение в населенном пункте. Рогов отметил, что это событие приобретает особое значение с учетом стратегического положения Красноармейска, который является районным центром и крупным железнодорожным узлом на севере ДНР.

Министерство обороны РФ ранее сообщило о значительном улучшений позиций ВС России по переднему краю. В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий российская армия нанесла удар живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах, в том числе в Зверево. Противник понес серьезные потери — более 450 военнослужащих были уничтожены.

Красноармейск насчитывает более 61 тыс. жителей и играет важную роль в транспортной инфраструктуре региона. Через город проходят значимые железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

Кроме того, именно через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с городами, контролируемыми Киевом, на севере ДНР — Краматорском и Славянске.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в Великой Новоселке попали в западню российской армии.