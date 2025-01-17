ВСУ в Великой Новоселке попали в западню российской армии

До полного окружения украинских сил в Великой Новоселке ДНР осталось немного. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что бойцам ВС РФ осталось всего два километра до полного смыкания кольца.

В комментарии РИА Новости Владимир Рогов подчеркнул, что украинские силы оказались зажаты в Великой Новоселке. У них нет шансов на маневренность за пределами поселения из-за попадания в кольцо. К тому же, подразделения противника больше не имеют доступа к резервам и боеприпасам, так как недавно им перерезали основной логистический маршрут. Украинских военных вынудили пользоваться только второстепенными дорогами.

По словам Владимира Рогова, гарнизон ВСУ в этом населенном пункте обречен.

«До полного смыкания кольца окружения, в которое попал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, осталось около двух километров. Но и тот узкий участок уже очень плотно простреливается нашей армией», — сказал Рогов.

В Минобороны РФ 15 января сообщали, что зона в подступах к Великой Новоселке перешла под постоянный огневой контроль ВС России.

Напомним, что Великая Новоселка в ДНР — стратегически важный пункт, особенно для ВСУ. Здесь находятся крупный командный пункт и проходит один из основных логистических маршрутов противника.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Славянка в ДНР освободили от украинских захватчиков.