Система ПВО за ночь сбила над территорией РФ 84 вражеских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно ликвидировали 84 украинских беспилотных летательных аппарата за ночь на четверг, 19 декабря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, атакам подверглись несколько регионов России, среди которых Ростовская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская, Тамбовская области и Краснодарский край.

В Минобороны уточнили, что в Ростовской области было уничтожено 36 дронов, в Брянской — 21, в Белгородской — 14, в Воронежской — шесть. В Курской и Тамбовской областях силовики перехватили по три дрона, а в Краснодарском крае — один.

ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать объекты на территории РФ с использованием дронов. Такие события фиксируются практически ежедневно в приграничных и центральных регионах страны.

Ранее жители Ростовской области сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новошахтинске после атаки дронов.