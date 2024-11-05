ВС России расширили зону контроля в Харьковской области вдоль реки Оскол

В комментарии РИА Новости он отметил, что расширение зоны контроля вдоль реки предоставляет российским силам стратегические преимущества, позволяя более эффективно контролировать логистические пути противника. Он подчеркнул, что укрепление позиций российских войск на фронте и преобладание сил создают благоприятные условия для активизации боевых действий.

Ганчев также добавил, что за последнюю неделю российская армия смогла освободить два населенных пункта в Купянском районе.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил о критической ситуации для ВСУ в Купянске Харьковской области.