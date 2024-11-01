Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил о критической ситуации для ВСУ в Купянске Харьковской области.

В комментарии ТАСС он заявил, что ВС РФ вышли на прямую видимость города. По его словам, сейчас в Купянске отсутствует руководство, так как оттуда сбежали военные командиры и гражданская администрация.

Водолацкий отметил, что местные жители покидают город и уходят в соседние населенные пункты.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также прокомментировал ситуацию на Купянском направлении. Он указал на вероятность скорого освобождения левобережья Купянска, где расположены ключевые промышленные объекты ВСУ.

Российская армия продолжает активные действия на купянском направлении, накануне взяв под контроль Кругляковку.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что ВСУ столкнулись с серьезными трудностями на фронте в Донбассе, так как там окончательно исчерпали свои запасы подготовленных бойцов.