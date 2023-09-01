«Все достаточно динамично»: стало известно, когда начнутся бои за Харьков

ВСУ начали возводить оборонительные сооружения вокруг Харькова, несмотря на то, что ВС РФ еще не продвинулись к нему, сообщает « РИА Новости ». О том, какая судьба ждет Купянск и ближайшие населенные пункты с учетом действий Киева, рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

По мнению собеседника, противник понимает, насколько бедственное положение складывается на Купянском направлении. Поэтому и начали готовиться к боям в предместьях Харькова — попытки удержать близлежащие села обернутся лишь новыми потерями.

«Даже если их не захотят сдавать, их возьмут, они это знают. Причем произойти это может достаточно быстро. Скорее всего, Купянск ВС РФ будут охватывать. Поэтому, чтобы избежать окружения, ВСУ могут отступить», — отметил Джерелиевский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

Битва за Харьков обязательно произойдет, подчеркнул эксперт, и режим Зеленского это понимает. А в условиях того, что Купянск и близлежащие поселки придется буквально сдавать, странно, что возведение фортификаций началось только сейчас.

«Едва ли у них будут время и возможности, чтобы построить серьезную линию обороны. Фронт уже к середине осени-зиме серьезно продвинется к окрестностям Харькова. Там все достаточно динамично, в отличие от других направлений. Мы продвигаемся по километру в сутки, а ведь есть еще значительные силы у России, которые до сих пор не задействованы», — заверил эксперт.

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