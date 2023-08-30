«Тех, кто был подготовлен, уже уничтожили»: выяснилось, почему авиация ВСУ «рассыпается» на глазах

Украинский вертолет Ми-8 на Купянском направлении пытался нанести удар по позициям ВС РФ, но из-за недолета атаковал своих же солдат, сообщают СМИ. Почему так произошло, рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

Собеседник уверен — у Киева на сегодняшний день попросту не осталось профессиональных военных летчиков. Сейчас украинцы используют неопытных или малоопытных пилотов и получают соответствующий результат.

«Тех, кто был наиболее хорошо подготовлен, уже уничтожили. В первые же дни СВО. У Украины огромные потери в авиации, а подготовить пилотов достаточно сложно», — отметил Джерелиевский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт не исключил еще одну вероятную причину случившегося — страх перед российскими истребителями и ПВО. Противостояние в небе в большинстве ситуаций оборачивается для украинских летчиков гибелью, из-за чего их коллеги заранее опасаются возможных встреч с авиацией РФ.

«Тут мог и человеческий фактор сыграть роль. Практически каждый вылет украинской авиации — это билет в один конец. Могли нервы не выдержать, из-за чего пилот спутал свои позиции с российскими. Или экипаж мог побояться лететь дальше и отстреляться раньше, я бы такое не исключал. Они знают, что мало кто возвращается из полета», — подчеркнул эксперт.

Ранее боец СВО рассказал, как снайперши ВСУ калечат русских солдат.