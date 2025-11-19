Министр энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече «Деловой двадцатки» элегантно и с иронией обыграл отсутствие официальной делегации США на предстоящем саммите. Его слова о том, что в Южной Африке собрались «все, кто имеет значение», были встречены аплодисментами участников.

В рамках деловой программы саммита G20 в Йоханнесбурге министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа ответил на вопрос о своих ожиданиях от работы «Группы двадцати». В своем выступлении он подчеркнул, что Южная Африка укрепляет свои позиции в мире и является местом, где сейчас необходимо находиться. Дипломатично, но с явной иронией министр констатировал, что все значимые игроки уже присутствуют, намекая на единственного отсутствующего — Соединенные Штаты.

Накануне президент США Дональд Трамп объяснил решение не направлять официальную делегацию на саммит якобы имеющими место нарушениями прав белого населения в ЮАР, назвав проведение форума в этой стране «позором». Ответ Рамокгопы, напротив, продемонстрировал уверенность принимающей стороны и был тепло поддержан международными участниками. Российскую делегацию на предстоящем лидерском саммите 22–23 ноября возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

