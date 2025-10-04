Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу РТВ 1 сообщил, что вероятность начала вооруженных конфликтов достигла наивысшего уровня за последние десятилетия, и все государства готовятся к потенциальной войне.

Политик предупредил, что перед странами сейчас стоит сложная задача — определить, на чьей стороне они будут в грядущих конфликтах.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. Все действительно и серьезно готовятся к войнам», — заявил глава Сербии.

Президент подчеркнул, что Белград избегает конфронтаций. Сербия придерживается политики нейтралитета, прилагая все усилия, чтобы не оказаться втянутой в противостояния.

Вучич вновь заявил, что Сербия остаётся единственной европейской страной, которая не поддержала санкции против России, и намерена продолжать придерживаться этой позиции. По словам политика, для Белграда крайне важно продолжать и развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах.