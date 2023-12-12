«Все тот же старый хлам»: в США отреагировали на речь Зеленского в Конгрессе
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Американский сенатор Эрик Шмитт слышал речь украинского президента, но она его не впечатлила, как и многих других политиков.
Республиканец от штата Миссури отметил, что Зеленский на встрече со спикерами и сенаторами не только выдавал старую информацию, но и вынудил участников встречи обсуждать с ним границы Украины, хотя эти беседы нужно вести с Джо Байденом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», — оценил речь Зеленского Шмитт.
По словам политика, президент Америки и демократы в целом не заинтересованы в национальной безопасности страны и решении внутренних проблем.
Напомним, что Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США и снова запросил финансирования и военной помощи для Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию среди сенаторов и спикеров.
Ранее визит украинского президента прокомментировала официальный представитель МИД РФ.