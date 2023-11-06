Предстоящие выборы в России, которые пройдут в 2024 году, волнуют людей по всему миру. Пока Запад надеется, что Владимир Путин уйдет с поста президента, граждане РФ искренне надеются, что этого не произойдет.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, как глава России мог бы решить сразу два вопроса: гарантировать себе победу на предстоящих выборах и умерить пыл Украины.

«У Владимира Владимировича, конечно, и так нет серьезных конкурентов. Но всего одно действие нашей армии могло бы еще больше укрепить доверие народа к нему и показать, что ВС РФ готовы идти до конца в рамках СВО, стирая нацизм, словно карандаш ластиком», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, армия России могла бы в один день нанести высокоточные удары по всем правительственным зданиям в Киеве. Таким образом она послала бы сигнал всем, кто причастен к гибели мирных жителей, о том, что теракты, которые регулярно устраивает Украина, должны прекратиться.

«Я уже много раз говорил, что ВСУ сейчас испытывают большой кризис. Денег им практически не дают, поставки вооружения уже не такие, как раньше. Их пафосность и пыл сходят на нет. Неадекватный киевский режим уже знает, что СВО завершится победой РФ, но все равно продолжает усиливать мобилизацию, заявлять о непобедимости Украины, рассказывать бредовые сказки шизофреника о том, как Крым снова будет принадлежать стране. Путин мог бы прекратить это, а заодно гарантировать себе победу на выборах», — отметил Разгуляев.

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