Слова Зеленского прокомментировал военный эксперт Борис Джерелиевский, отметив, что его фантазиям не суждено сбыться. Максимум, на что хватит Киева — это очередные теракты.

«Я думаю, они не сумеют чем-то удивить нас, в особенности прорывами. Менять поведение ВСУ действительно могут, но из-за того, финансирование со стороны Запада сокращается. Вести боевые действия так, как раньше, Киев уже не сможет. Теперь он, скорее всего, сосредоточится на терактах — активизируются ДРГ, «спящие ячейки» на территории РФ. А произошедшее в Дагестане еще и подтверждает, что Запад готов помочь Украине, используя свои «спящие группы» у нас», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавил эксперт, в последнее время стали появляться слухи о попытках СБУ работать с местными криминальными авторитетами. Предполагается, что те помогут Украине завербовать своих знакомых на территории РФ. Однако даже успех в этом направлении, как и в случае с терактами, никак не отразится на ходе СВО. Это будет неприятно, но не более того, уверен Джерелиевский.

Аналогичное мнение высказал политолог Александр Андрианов. По его мнению, единственный вариант новой операции, который стоит рассмотреть Зеленскому, это полная и безоговорочная капитуляция.

«На Украине практически не осталось здоровых солдат, западная техника горит синем пламенем, все тактические заготовки стран НАТО не сработали, военные бюджеты успешно освоены и разворованы. На что здесь еще можно рассчитывать? Какие прорывы? Это даже слушать смешно. Такое ощущение, что Зеленский просто потерял контакт с реальностью. Не понимаю, чего он хочет добиться, кроме как вешать лапшу на уши собственному народу и еще хоть на несколько месяцев сохранить свое пребывание у власти», — признался Андрианов.

Ранее мы сообщали, как Зеленский обманывает Запад обещаниями умерить аппетиты.