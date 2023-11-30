Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла решение приостановить членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР) в организации. Об этом говорится на официальном сайте BWF.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании федерации в субботу, 11 ноября. Подтвердить его должны на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет в 2024 году в китайском Чэнду.

По информации BWF, приостановление членства России связано со включением в юрисдикцию НФБР федераций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечается в релизе всемирной федерации, российские игроки по-прежнему смогут участвовать в турнирах в нейтральном статусе. BWF внесет изменения в свои процедуры для того, чтобы позволить спортсменам с российским гражданством регистрироваться на турниры напрямую, то есть минуя российскую федерацию.

В октябре Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение спортсменов из России и Белорусии на предстоящий сезон. Лыжники из РФ и республики не принимают участие в европейских турнирах больше года.

После начала специальной военной операции многие спортивные федерации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. Выступать на международном уровне, например, под эгидой ФИФА и УЕФА нельзя футбольным командам из РФ и национальной сборной страны.

Ранее стало известно, что Россию исключили из Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).