Всемирный банк предоставил Украине кредит на $1,5 миллиарда под гарантии Японии

Всемирный Банк 29 июня принял решение об одобрении кредита для Украины на $1,5 млрд под гарантии Японии. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Там отметили, что новый кредит направлен на помощь домохозяйствам и смягчение последствий российской СВО. В ВБ подчеркнули, что средства выдаются под гарантии Японии и входят в пакет международной поддержки. Представители также добавили, что Банком было мобилизовано уже более $37 миллиардов, призванных помочь стране.

Деньги с заема будет направлен на помощь для беженцев и обедневших украинцев, а также на «реформы для повышения прозрачности и подотчетности расходования гос. ресурсов». Во Всемирном Банке считают, что выделенные средства могут помочь украинским рынкам лучше функционировать в процессе конфликта и после него.

В документе пресс-службы было указано, что Банк, совместно с правительством Украины будут заниматься реализацией рамочных проектов для развития украинской энергетики, здравоохранения, соц. защиты, образования и сельхоза.