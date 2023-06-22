Всемирный банк выделит $1,75 миллиарда Украине

Всемирный банк сообщил о выделении Украине $1,75 миллиардов в качестве финансовой помощи.

В пакет помощи войдут: кредит под гарантию Великобритании и гранты от Соединенных Штатов и Финляндии. Сумма кредита — $500 миллионов, американского гранта – $1,25 миллиардов, а финского – $15 миллионов.

Согласно заявлению, выделенные деньги пойдут на поддержку здравоохранения и образования в стране. Выделенные деньги также обеспечат пенсии, программы социальной помощи и зарплаты для бюджетников.

С июня 2022 года подобными пакетами было выделено уже $19,745 миллиардов. Сумма за весь период СВО составляет почти $35 миллиардов.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средства обеспечат зарплаты спасателей, учителей, пенсии, выплаты для малообеспеченных семей и остального населения, нуждающегося в помощи.